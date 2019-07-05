США запустили программу по борьбе с «пагубным влиянием России»

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) запустило программу, которая называется «Противодействие пагубному влиянию Кремля». Документ опубликован на сайте агентства.

Согласно документу, цель программы заключается в том, чтобы оказывать поддержку правительствам стран-партнеров США «на пути к их самодостаточности».

Уточняется, что власти США намерены, в первую очередь, финансировать страны Европы.

Речь идет о тех странах, которые Москва стремится включить в сферу своего влияния и ослабить там влияние Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Пентагон охватил страх из-за победы России в войне за глобальное влияние.