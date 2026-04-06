Имущество обвиненного в коррупции вице-губернатора Кубани арестовали

Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и его семьи в связи с антикоррупционным иском. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. По данным пресс-службы, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

Ответчиками по этому делу, кроме Коробки, выступают 20 физических и три юрлица. Генпрокуратура требует обратить их недвижимость, а также доли в уставном капитале в доход государства. На данный момент на имущество ответчиков и связанных с ними лиц наложен арест, выдан запрет на распоряжение им.

До этого Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, нажитое незаконным путем. В доход государства были обращены ценные бумаги, 52 млн рублей, нежилая недвижимость в Сириусе площадью 52 квадратных метра, три квартиры в Москве и еще три в подмосковных Химках. Пять из них сдавались в аренду на протяжении семи лет. Суд также взыскал доходы от аренды. Кроме того, государству перешли участки в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах с домами и нежилыми постройками.

Ранее суд изъял активы главы минздрава Кубани на сотни миллионов рублей.