Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Имущество обвиненного в коррупции вице-губернатора Кубани арестовали

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ленинский районный суд Краснодара наложил арест на имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки и его семьи в связи с антикоррупционным иском. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

С иском в суд обратилась Генеральная прокуратура РФ. По данным пресс-службы, Коробка вел совместную нелегальную деятельность с депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

Ответчиками по этому делу, кроме Коробки, выступают 20 физических и три юрлица. Генпрокуратура требует обратить их недвижимость, а также доли в уставном капитале в доход государства. На данный момент на имущество ответчиков и связанных с ними лиц наложен арест, выдан запрет на распоряжение им.

До этого Мосгорсуд конфисковал имущество бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, нажитое незаконным путем. В доход государства были обращены ценные бумаги, 52 млн рублей, нежилая недвижимость в Сириусе площадью 52 квадратных метра, три квартиры в Москве и еще три в подмосковных Химках. Пять из них сдавались в аренду на протяжении семи лет. Суд также взыскал доходы от аренды. Кроме того, государству перешли участки в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах с домами и нежилыми постройками.

Ранее суд изъял активы главы минздрава Кубани на сотни миллионов рублей.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!