В Госдуме охарактеризовали решение Евкурова об отставке

Первый зампред «ЕР» в Госдуме Адальби Шхагошев назвал решение главы республики Юнус-Бека Евкурова об отставке «мужественным». Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению политика, Евкуров в своей жизни и карьере сделал много поступков, которые можно назвать героическими.

«Его заявление — это тоже честный, мужской поступок», — сказал Шхагошев.

Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину будет тяжело увольнять Евкурова, который много всего сделал на благо республики.

«Я даже допускаю, что эта отставка может быть не принята [Путиным], это мое мнение», — заключил Шхагошев.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии отреагировали на отставку Евкурова.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 23 июня он объявил об отставке.