В Госдуме охарактеризовали решение Евкурова об отставке
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Первый зампред «ЕР» в Госдуме Адальби Шхагошев назвал решение главы республики Юнус-Бека Евкурова об отставке «мужественным». Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению политика, Евкуров в своей жизни и карьере сделал много поступков, которые можно назвать героическими.
«Его заявление — это тоже честный, мужской поступок», — сказал Шхагошев.
Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину будет тяжело увольнять Евкурова, который много всего сделал на благо республики.
«Я даже допускаю, что эта отставка может быть не принята [Путиным], это мое мнение», — заключил Шхагошев.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии отреагировали на отставку Евкурова.
Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 23 июня он объявил об отставке.