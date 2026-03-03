Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Начальство завода в Петербурге подвергло работников террору за то, что те создали профсоюз

«Диалектик»: в Петербурге сотрудников завода терроризируют за создание профсоюза
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге сотрудников завода начали терроризировать на работе за то, что те создали профсоюз. Об этом со ссылкой на профсоюзный комитет сообщает «Диалектик».

Все началось 18 февраля на «Заводе специальной оснастки». Члены профкома рассказали, что инициативная группа столкнулась с агрессивным давлением после того, как руководство официально уведомили о создании первичной организации профсоюза — председателем стал оператор станков. По его словам, причиной создания профсоюза стало то, что коллектив устал от хамства и произвола начальства, а попытки договориться мирно игнорировались.

Сразу же после уведомления начальство в одностороннем порядке изменило график членов профсоюза со сменного на пятидневку. Затем их перевели на незнакомые станки без инструктажа и установили туда неподходящие детали, что привело к браку и это создало повод для штрафов. По словам работников, начальник пригрозил, что ремонт поломок закажут по заведомо завышенной цене, а счета выставят работникам. Кроме того, на заводе запретили сидеть на стульях во время пауз, отменили перерывы кроме обеда и установили видеонаблюдение за сотрудниками.

Профсоюз потребовал директора вернуть прежние условия, отменить штрафы, прекратить дискриминацию и пересчитать зарплату за три года с учетом надбавок за не оплаченные ранее ночные смены и работу в праздники. Ответа не последовало — теперь сотрудники готовят обращения в трудовую инспекцию и прокуратуру.

Ранее суд обязал компанию выплатить компенсацию за увольнение из-за отказа выступать на банкете.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!