Начальство завода в Петербурге подвергло работников террору за то, что те создали профсоюз

В Петербурге сотрудников завода начали терроризировать на работе за то, что те создали профсоюз. Об этом со ссылкой на профсоюзный комитет сообщает «Диалектик».

Все началось 18 февраля на «Заводе специальной оснастки». Члены профкома рассказали, что инициативная группа столкнулась с агрессивным давлением после того, как руководство официально уведомили о создании первичной организации профсоюза — председателем стал оператор станков. По его словам, причиной создания профсоюза стало то, что коллектив устал от хамства и произвола начальства, а попытки договориться мирно игнорировались.

Сразу же после уведомления начальство в одностороннем порядке изменило график членов профсоюза со сменного на пятидневку. Затем их перевели на незнакомые станки без инструктажа и установили туда неподходящие детали, что привело к браку и это создало повод для штрафов. По словам работников, начальник пригрозил, что ремонт поломок закажут по заведомо завышенной цене, а счета выставят работникам. Кроме того, на заводе запретили сидеть на стульях во время пауз, отменили перерывы кроме обеда и установили видеонаблюдение за сотрудниками.

Профсоюз потребовал директора вернуть прежние условия, отменить штрафы, прекратить дискриминацию и пересчитать зарплату за три года с учетом надбавок за не оплаченные ранее ночные смены и работу в праздники. Ответа не последовало — теперь сотрудники готовят обращения в трудовую инспекцию и прокуратуру.

