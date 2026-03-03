В Саудовской Аравии ищут альтернативные способы экспорта нефти

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассмотрит альтернативные маршруты экспорта сырой нефти, чтобы избежать ее транспортировки по Ормузскому проливу. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что компания рассматривает вариант использования нефтепровода, который соединяет восточные месторождения королевства с терминалом на западном побережье страны. Далее топливо будут транспортировать судами через Красное море.

На Ормузский пролив приходится порядка трети поставок сжиженного природного газа и около четверти потребляемой в мире нефти.

До этого сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее беспилотник ударил по нефтехранилищу в Омане.