Российского педагога оштрафовали на 100 тысяч рублей за демонстрацию флага ЛГБТ

Педагога из Ярославской области привлекли к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом пишет РИА Новости.

Как выяснили журналисты, женщина во время посвященного Дню толерантности классного часа показала учащимся презентацию, скачанную из открытых источников. Впоследствии в социальных сетях был опубликован отчет о проведенном мероприятии, при этом на одном из кадров был виден слайд с изображением радужного флага.

В результате суд признал преподавателя виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

10 февраля Таганский районный суд Москвы признал сразу несколько онлайн-сервисов виновными в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и назначил им миллионные штрафы. В том числе к административной ответственности привлекли платформы «Кинопоиск», «Иви.ру» и компанию «Рестим Медиа», которая является правообладателем видеосервиса Wink. «Кинопоиску» назначили штраф в размере 3,5 млн рублей, «Иви.ру» — 3 млн рублей, «Рестим Медиа» — 3 млн рублей. Только ими список оштрафованных не ограничивается.

Ранее главного редактора телеканала НСТ осудили за демонстрацию ЛГБТ.