Грузинские депутаты собрались в Москву
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА «Новости».
Депутаты планируют посетить форум «Развитие парламентаризма.
По словам Калашникова, Россия дает им гарантию безопасности.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.