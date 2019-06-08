Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал «112 Украина».
О содержании разговора участники не рассказывают, известно что присутствовал не только Зеленский, но и сотрудники его администрации. Разговор велся в формате «не под запись».
Встреча состоялась в загородной резиденции «Залесье», журналисты расположились на траве на пуфах.
В фейсбуке многие участники встречи отметили, что на встрече их кормили шаурмой.