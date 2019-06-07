Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США
Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики. Об этом сообщает The Hill.
По данным телеканала, Трамп хочет ввести пошлины против Мексики для противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков.
Как отмечается, конгресс США может заблокировать декларацию Трампа о введение режима ЧП.
Однако, Трамп также может наложить вето на решение конгресса.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Мексики.