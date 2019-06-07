Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

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Президент США Дональд Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики. Об этом сообщает The Hill.

По данным телеканала, Трамп хочет ввести пошлины против Мексики для противодействия нелегальной миграции и контрабанде наркотиков.

Как отмечается, конгресс США может заблокировать декларацию Трампа о введение режима ЧП.

Однако, Трамп также может наложить вето на решение конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ввести пошлины на товары из Мексики.