В Австрии присягнуло новое правительство

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Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство страны по главе с Бригиттой Бирляйн. Об этом пишет Die Kronen Zeitung.

Как отмечается, церемония состоялась в президентской канцелярии во дворце Хофбург в Вене. В ходе нее были объявлены и назначены новые члены кабмина.

Ранее сообщалось, что канцлером Австрии впервые стала женщина.

В мае СМИ распространили видео, на котором бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе на Ибице обсуждает получение помощи на выборах с «русской миллионершей». Видео приобрела неназванная фирма и впоследствии передала его СМИ. После скандала Штрахе ушел в отставку.

Австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Во вторник, 28 мая, президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил его от должности канцлера страны. И.о. главы правительства был назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера.