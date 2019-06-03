Мэй высказалась о визите Трампа в Британию
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что надеется укрепить взаимное сотрудничество между Лондоном и Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, она с нетерпением ожидает визита президента США Дональда Трампа в Британию.
«Мы являемся крупнейшими инвесторами в экономики друг друга», — сказала Мэй.
Она также добавила, что глобальное лидерство США и Британии остается в «центре международного мира».
Ранее в Британии заявили, что привыкли к «неожиданностям» Трампа.