В Британии заявили, что привыкли к неожиданностям Трампа
Глава британского МИДа Джереми Хант рассказал о взаимоотношениях Лондона и Вашингтона, передает РИА «Новости».
По его словам, британская сторона за последние несколько лет лучше узнала американского президента.
«Мы достаточно привыкли к неожиданностям с его стороны, и это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему», — сказал Хант.
Он добавил, что США и Великобритания являются «лучшими друзьями».
Ранее сообщалось, что глава МВД Британии поборется за пост Мэй.