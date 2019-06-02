В Британии заявили, что привыкли к неожиданностям Трампа

Глава британского МИДа Джереми Хант рассказал о взаимоотношениях Лондона и Вашингтона, передает РИА «Новости».

По его словам, британская сторона за последние несколько лет лучше узнала американского президента.

«Мы достаточно привыкли к неожиданностям с его стороны, и это не повлияет на теплый прием, который мы окажем ему», — сказал Хант.

Он добавил, что США и Великобритания являются «лучшими друзьями».

Ранее сообщалось, что глава МВД Британии поборется за пост Мэй.