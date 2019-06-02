Лидер социал-демократов ФРГ объявила об отставке после провала на выборах

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ), глава фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес объявила о решении покинуть оба поста на фоне провала партии на прошедших выборах в Европарламент, передает Associated Press.

По словам Налес, ей хотелось «ясности» из-за разговоров о том, способна ли она и дальше руководить партией.

Она добавила, что покидает свои посты, чтобы «урегулировать вопрос преемника в установленном порядке».

Социал-демократы стали третьими по числу голосов на прошедших в Германии выборах в Европарламент.

Ранее Налес заявляла, что Германия не собираются отказываться от «Северного потока-2» из-за США.