Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным «проигранным боем» Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, Киеву следовало не допускать выдачу российских паспортов жителям Донбасса, а самому восстановить их социальные права.

Другим проигранным боем Савченко считает отказ ДНР и ЛНР от гривны в пользу рубля, в результате которого в регионе покупают не украинские, а российские товары.

Ранее Савченко обвинила Порошенко в подрыве складов с оружием.