Трамп официально пригласил Зеленского в гости

Американский лидер Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон. Об это сообщила администрация Зеленского, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Зеленский действительно получил приглашение о Трампа и поблагодарил лидера США.

Однако в администрации Зеленского не рассказали, согласился ли Зеленский на предложение Трампа и, когда именно мог бы состояться его визит в США.

Ранее сообщалось, что Зеленский понадеялся на скорую встречу с Трампом.