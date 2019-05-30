Байден допустил «неизбежный» импичмент Трампа

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Участник президентской гонки Джо Байден заявил, что президента США Дональда Трампа может ждать «неизбежный импичмент», если его администрация продолжит действовать «в том же духе». Заявление Байдена опубликовал его пресс-секретарь.

Данным заявлением Байден отреагировал на отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США, и возникшую после этого «нерешительность» демократов в конгрессе США относительно импичмента Трампа.

Байден отметил, что он поддерживает нежелание главы палаты представителей США Нэнси Пелоси объявлять Трампу импичмент, считая, что конгрессу нужно провести дополнительные расследования по делу. Также он солидарен с тем, что процесс импичмента «разъединит» американское общество. Однако, добавил Байден, если Трамп «продолжит в том же духе», то его ждет «неизбежный импичмент».

Ранее глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявлял, что импичмент Трампа возможен.