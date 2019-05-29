Власти Косово противятся эвакуации российского гражданина

В российском посольстве в Сербии заявили, что власти Косово не разрешают эвакуировать пострадавшего россиянина и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова. Об этом сообщает РИА «Новости».

В посольстве удивились, что россиянин не может вернуться на лечение в Белград после того, как был задержан и избит во время мероприятий против борьбы с преступностью.

«Это находится за пределами человеческого понимания», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался нападением на российского сотрудника ООН в Косово. В СК отметили, что «недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения».