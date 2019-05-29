Спецпрокурор по «российскому делу» отказался давать показания в конгрессе

Спецпрокурор США по «российскому делу» Роберт Мюллер отказался выступать с показаниями по «российскому делу» в конгрессе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мюллера, в его докладе есть все необходимые показания и он не собирается выступать повторно.

«Никакой другой информации в конгрессе я не предоставлю, помимо уже опубликованной», — подчеркнул Мюллер.

Как отмечается, спецпрокурор попросил не задавать ему вопросов по расследованию, так как он не будет на них отвечать.

Ранее спецпрокурор по «российскому делу» объявил об отставке.