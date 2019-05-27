Нетаньяху обозначил экстренную стратегию по правительственной коалиции

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в эфире национального ТВ, что намерен всеми возможными способами собрать правительственную коалицию в ближайшие двое суток. Об этом сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что еще одни выборы «парализуют» Израиль на полгода и пообещал применить все возможности для создания новой коалиции.

29 мая подходит к концу 42-дневный срок в рамках которого избранный израильский премьер должен сформировать правительственную коалицию. Ранее кнессет утвердил в предварительном чтении указ о самороспуске.

Также ранее сообщалось, что тысячи израильтян вышли протестовать против наделения Нетаньяху иммунитетом.