Нетаньяху обозначил экстренную стратегию по правительственной коалиции
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в эфире национального ТВ, что намерен всеми возможными способами собрать правительственную коалицию в ближайшие двое суток. Об этом сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что еще одни выборы «парализуют» Израиль на полгода и пообещал применить все возможности для создания новой коалиции.
29 мая подходит к концу 42-дневный срок в рамках которого избранный израильский премьер должен сформировать правительственную коалицию. Ранее кнессет утвердил в предварительном чтении указ о самороспуске.
Также ранее сообщалось, что тысячи израильтян вышли протестовать против наделения Нетаньяху иммунитетом.