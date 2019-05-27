Трамп заявил, что «очень доволен» Ким Чен Ыном

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Президент США Дональд Трамп высказался о ситуации в КНДР, передает РИА «Новости».

«Я очень доволен тем, как развиваются события. Я считаю, что Ким Чен Ын хочет создать страну с большой экономической силой», — заявил Трамп

По мнению американского лидера, глава Северной Кореи понимает, что с ядерным оружием не получится добиться экономического процветания.

«Он знает это, он очень умный человек», — сказал Трамп.

Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал недавние запуски ракет, которые совершила КНДР.