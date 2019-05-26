Кандидаты в президенты Литвы выступили против «жесткой риторики» с Россией

Экс-министр финансов Литвы Ингрида Шимоните и экономист Гитинас Науседа, вышедшие во второй тур президентских выборов в стране, выступили против «жесткого» курса в отношениях с Россией, сообщает RT.

По их мнению, это не является решением.

«Мы не можем закрыть все двери с нашим соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», — говорится в сообщении.

В то же время Шимоните, второй кандидат в президенты Литвы, также заявила об отсутствии в настоящее время оснований для изменения курса в отношении Москвы.

При этом оба кандидата выступили за «прагматичный подход» в отношениях с Москвой.