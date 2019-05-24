Волкер отчитался перед Белым домом об инаугурации Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/59/12017059/RTS1HGCK-pic905-895x505-11553.jpg">

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер написал в своем твиттере, что проинформировал администрацию президента США Дональда Трампа о своей поездке на инаугурацию Владимира Зеленского.

По его словам, вместе с ним Белый дом посетили глава минэнерго США Рик Перри и сенатор-республиканец Рон Джонсон, которые также побывали на инаугурации Зеленского. Он уточнил, что представители США рассказали о своих «впечатлениях» от официального мероприятия.

«Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США», — добавил Волкер.

Ранее был назван состав делегации США на инаугурацию Зеленского.