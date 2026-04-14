В этом плане он полный ноль: бывший тренер «Спартака» о Месси

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что аргентинский форвард Лионель Месси плохо учился в школе, передает «Спорт-Экспресс».

«Учеба Месси совершенно не нравилась. Сразу было понятно, что Лионель не хочет ходить в школу. Все понимали, что Лео станет одним из лучших футболистов в мире. Хотя в плане учебы он полный ноль», — сказал Абаскаль.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

