Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Астрономов встревожило слишком быстрое расширение Вселенной

A&A: Вселенная расширяется со скоростью 73,5 километра в секунду на мегапарсек
NASA, ESA, Imad Pasha/Yale, Pieter van Dokkum/Yale

Международная группа астрономов получила одно из самых точных измерений скорости расширения Вселенной, однако новый результат лишь усилил давнее противоречие, известное как «напряжение Хаббла». Работа опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

Ученые уже несколько десятилетий пытаются определить, с какой скоростью расширяется Вселенная. Для этого используют два основных подхода. Первый основан на наблюдениях ближайших галактик и звезд, второй — на анализе реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва. В теории оба метода должны давать одинаковый результат, но на практике они расходятся. Локальные измерения показывают скорость около 73 километров в секунду на мегапарсек, тогда как оценки, основанные на ранней Вселенной, дают значение порядка 67–68. Это расхождение получило название напряжение Хаббла и считается одной из главных проблем современной космологии.

Чтобы повысить точность, исследователи объединили данные за несколько десятилетий в единую систему — так называемую «сеть расстояний». Она включает различные методы измерения космических расстояний: наблюдения цефеид, красных гигантов, сверхновых и других объектов.

«Это не просто новое значение постоянной Хаббла, а объединенная система, которая делает результаты прозрачными и сопоставимыми», — отметили авторы работы.

В анализ также вошли данные обсерваторий NSF NOIRLab, включая телескопы в Чили и Аризоне, а также наблюдения других наземных и космических миссий.

Итоговое значение скорости расширения составило 73,5 километра в секунду на мегапарсек с точностью лучше 1%. При этом даже исключение отдельных методов из расчета практически не влияло на результат, что усиливает доверие к данным.

Авторы подчеркивают, что полученные результаты фактически исключают объяснение расхождения простой ошибкой в измерениях. Если «напряжение Хаббла» действительно отражает реальность, это может означать, что в существующей модели Вселенной чего-то не хватает. Речь может идти о неизвестных свойствах темной энергии, новых частицах или изменении законов гравитации на больших масштабах.

В дальнейшем ученые рассчитывают уточнить измерения с помощью новых телескопов. Это поможет понять, является ли расхождение временным эффектом или первым признаком новой физики, выходящей за рамки современной космологии.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!