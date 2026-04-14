В Тбилиси назвали грузинский язык «фундаментом суверенитета»

Сохранение 14 апреля 1978 года грузинского языка как государственного является «исторической победой». Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Его слова цитирует газета «Взгляд». Он подчеркнул, что эта дата занимает в современной истории республики «особое место».

«Вся Грузия собралась в кулак защитить родной язык, и это было беспрецедентным явлением. <...> Народ Грузии показал всему миру, что никогда не пожертвует национальной гордостью», — сказал политик.

Он назвал грузинский язык «фундаментом суверенитета».

14 апреля в Грузии отмечается День государственного языка. Этот праздник учредили в 1990 году в память о событиях 1978-го: 14 апреля в Тбилиси состоялись массовые демонстрации в защиту родного языка. Тогда власти планировали исключить его из Конституции Грузинской ССР, но протестующие добились сохранения за ним статуса государственного.

