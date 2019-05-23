Зеленский не готов быть президентом, считает Пушков

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что новый украинский лидер Владимир Зеленский пока не готов быть президентом.

«Зеленский пока не готов», — написал Пушков.

По его словам, герой Зеленского в сериале «Слуга народа» признается журналистам, что не готов.

Он также добавил, что подобное заявление он делает на своей первой пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что петиция за отставку Зеленского набрала необходимые для рассмотрения голоса.