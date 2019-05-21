Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом
Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, Чарльз намерен провести встречу с Трампом в своей лондонской резиденции.
Как отмечается, принц может встретиться с президентом США 3 июня.
При этом представители принца Чарльза пока не прокомментировали эту информацию.
Ранее сообщалось, что в Британии свыше 50 депутатов высказались против визита Трампа в Лондон.