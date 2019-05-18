Министры США и Канады посетят инаугурацию Зеленского

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Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что министр энергетики США Рик Перри и министр обороны Канады Харджит Саджан приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

По ее словам, на церемонии ожидаются пять президентов: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава правительства Азербайджана. Кроме того, инаугурацию планируют посетить четыре министра, в том числе Перри и Саджан.

Зеленко добавила, что на инаугурацию Зеленского должны приехать вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Словакии, Болгарии и еще более 40 других высоких представителей.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

Ранее стало известно, приедет ли Дональд Трамп на инаугурацию Зеленского.