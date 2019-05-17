Песков рассказал, вмешивался ли Путин в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, вмешивался ли президент страны Владимир Путин в сложившуюся ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге или нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Путин не вмешивался в ситуацию вокруг храма, который хотят строить на месте сквера в Екатеринбурге.

Однако пресс-секретарь отметил, что президент отвечал на вопросы и высказывал свое мнение по этому поводу.

Ранее сообщалось, что возросло число арестованных митингующих в Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.

В ходе протестов против храма в Екатеринбурге ранее были задержаны 70 человек.