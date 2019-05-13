Порошенко готов помочь Зеленскому при одном условии

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов оказать поддержку новоизбранному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому при одном условии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Порошенко, после инаугурации Зеленского он планирует остаться в политике. При этом, отметил действующий глава государства, он будет активно помогать Зеленскому, если тот продолжит курс на интеграцию страны в ЕС и НАТО.

Он также выразил уверенность, что такой курс будет продолжен.

Как отмечается, такое заявление Порошенко сделал в Брюсселе в ходе мероприятий, посвященных десятилетию программы ЕС «Восточное партнерство».

Ранее сообщалось, что штаб Зеленского поддержал курс Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.