Второй Кличко идет в политику, узнали СМИ

Владимир Кличко, профессиональный боксер и брат мэра Киева Виталия Кличко, может возглавить список партии УДАР на будущих выборах в Верховную раду Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на телеграм-канал УП (организация запрещена в России). Off the record».

По данным канала, обсуждения о политической карьере Кличко-младшего ведутся в «самых высоких кабинетах страны». Однако, добавил источник из окружения Кличко-старшего, «Володе нужно закончить еще много дел», прежде чем всерьез браться за политическую карьеру.

«Очень многое зависит от того, будут ли выборы [в Раду] досрочные или срочные», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» собрался заседать в Раде.