В Минобороны США заявили о беспокойстве союзников из-за состояния западного ВПК

Союзники США обеспокоены тем, в каком состоянии находится военно-промышленный комплекс (ВПК) западных стран. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов американских войск Чарльз Браун, передает ТАСС.

Во вторник, 30 апреля, генерал принял участие в слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил США нижней палаты конгресса страны. На мероприятии ему задали вопрос, какие сигналы подают союзники Вашингтона при обсуждении вопросов стратегического сдерживания.

«Я бы заострил внимание на их (союзников. — «Газета.Ru») обеспокоенности по поводу нашей коллективной оборонно-промышленной базы и обеспечения [в случае необходимости] средств [поражения для защиты зарубежных партнеров]», — сказал Браун.

26 апреля американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что РФ обладает определенным преимуществом перед западными государствами в вопросе развития военно-промышленного комплекса. По его словам, это преимущество заключается в подконтрольности российского ВПК государству.

Как сказал шеф Пентагона, именно по этой причине РФ намного проще быстро нарастить темпы и объемы производства оружия. Предприятия американского ВПК, в свою очередь, не способны немедленно выполнить такую задачу.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что коллективному западу нечего противопоставить российскому ВПК в рамках конфликта на Украине.