Литва закупит бюджетные средства ПВО

Министерство обороны Литвы объявило о дополнительной закупке систем противовоздушной обороны (ПВО) ЗРК NASAMS из-за того, что системы Patriot слишком дороги для бюджета. Об этом сообщил министр обороны Лауринас Касчюнас, передает РИА Новости.

«У нас есть одна система ПВО среднего радиуса NASAMS, которая помогает против вертолетов, крылатых ракет, но не работает против баллистических ракет, против них работает только Patriot. Но Patriot нам очень тяжело приобрести, потому что одна система стоит начиная с 1,5 миллиарда евро, а у нас бюджет на два миллиарда. Поэтому должно быть региональное решение», — заявил Касчюнас.

Глава литовского военного ведомства добавил, что в перспективе планируется закупить у Норвегии, производителя NASAMS, также третью систему, а также продолжать закупки американской бронетехники. Для этого Литва повысит свои военные расходы до 3% от ВВП.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит от Запада «мощной конкретики» по вопросу передачи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее Боррель назвал дату первых поставок снарядов Украине в рамках чешской инициативы.