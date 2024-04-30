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Цены на золото упали

Стоимость золота упала ниже $2320 за унцию на ожиданиях жестких решений от ФРС

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Золото подешевело, несмотря на то, что может завершить третий месяц роста подряд. Инвесторы сосредоточились на предстоящем заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор, как ожидается, займет позицию на повышение в отношении процентных ставок. Об этом пишет Bloomberg.

В моменте золото опустилась ниже $2320 за унцию, хотя еще 12 апреля на максимумах стоимость унции доходила до $2470. По состоянию на 18:15 мск стоимость унции золота составила $2334, что на — 1,43% ниже, чем закрытие предыдущего торгового дня.

По оценкам трейдеров свопов, ФРС может провести максимум два снижения ставки до конца года — минимальное число ожидаемых смягчений с ноября 2023 года. Повышение ставок обычно негативно влияет на золото, так как этот актив не приносит процентного дохода.

Несмотря на отодвигающиеся сроки смягчения ДКП ФРС, золото подорожало в этом году более чем на 12% на фоне высокого спроса со стороны азиатских рынков, особенно Китая, а также обострения геополитической напряженности от Украины до Ближнего Востока. По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале спрос на золото со стороны центробанков показал рекордный старт года, пишет агентство.

До этого эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США.

Ранее цены на какао-бобы резко обвалились.

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