Казанский кондуктор жестоко избил пассажира автобуса за отказ оплатить проезд

В Казани кондуктор избил нетрезвого пассажира, который отказался оплатить проезд и проявил агрессию, сообщается в Telegram-канале «Комитет по транспорту Казани».

«Накануне вблизи остановки «Мега» два пассажира в явном состоянии алкогольного опьянения устроили инцидент в автобусе. Когда сотрудник общественного транспорта попросил оплатить проезд, они начали «распускать руки». Кондуктор не сдержался и ответил», — отмечается в сообщении.

В комитете по транспорту также отметили, что по правилам водитель должен был остановить автобус и вызвать полицейских, и призвали пассажиров не ездить в автобусах в нетрезвом состоянии и не провоцировать конфликты. В результате водитель и кондуктор по факту инцидента написали заявление в полицию.

На видеозаписи, размещенной в Telegram-канале «ЧП Казань», видно, что мужчина лежит вниз лицом на остановке общественного транспорта, а другой мужчина в красной рубашке избивает лежащего кулаками и кричит на него.

В Следственном управлении СК РФ по Татарстану сообщили, что по факту избиения кондуктором пассажира возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Тверской области опрокинувшийся самосвал раздавил встречный микроавтобус.