Франция отклонила заявки российских волонтеров на аккредитацию на Олимпиаду

Во Франции отклонили заявки более чем 20 волонтеров из России, которые хотели поехать в Париж на летнюю Олимпиаду. Об этом ТАСС рассказала девушка, которая подавала заявку.

«Получила от оргкомитета письмо. В нем было сказано, что власти Франции не одобрили мою заявку. Я связалась с более чем 20 россиянами, которые также подавали заявки. Всем этим людям также пришел отказ», — рассказала девушка.

Также она отметила, что у всех людей есть большой опыт работы на подобных мероприятиях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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