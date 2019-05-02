Генпрокурора США массово призывают к отставке после критики из-за «российского дела»

Еще один кандидат в президенты США — член палаты представителей Александрия Окасио-Кортес призвала к отставке генерального прокурора США Уильяма Барра. Об этом она написала в своем твиттере.

Таким образом, пятый демократ призвал к отставке генерального прокурора США Уильяма Барра на фоне критики из-за того, что тот не явился на допрос в судебный комитет палаты представителей США. Допрос планировался в связи с публикацией доклада по итогам двухлетнего расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Ранее к отставке Барра призвали кандидаты в президенты США Джо Байден, Бето О`Рурк, сенатор Элизабет Уоррен, а также сенатор-демократ от штата Гавайи Мази Хироно.

Как пишет издание The Hill, пресс-служба Барра объяснила отказ явиться на допрос тем, что председатель комитета Джеррольд Надлер поставил «беспрецедентные и ненужные» условия. Минюст США считает, что лишь члены конгресса должны допрашивать Барра, однако в комитете хотели привлечь к допросу сторонних адвокатов.

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что для демократов «имеет смысл» призвать Барра к отставке.

Ранее Хиллари Клинтон атаковала генпрокурора США после «российского дела».