Мадуро объявил о выигранном мире в стране

Венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что венесуэльцы обеспечили мир. Об этом он написал в твиттере.

Мадуро признался, что следил за первоапрельским маршем рабочего класса. По его словам, он видел фотографии и записи, на которых люди были счастливы.

«Без сомнения, это мир, который мы выиграли, благодаря достоинству и сознательности нашего народа», — отметил Мадуро.

Ранее Мадуро призвал венесуэльцев сказать «нет» вторжению США.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.