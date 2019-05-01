Пушков предрек Зеленскому фиаско

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12185587/RIAN_5732337.HR-pic905-895x505-41439.jpg">

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что курс украинского лидера Петра Порошенко приведет избранного президента Украины Владимира Зеленского к «фиаско».

«Хочет идти по пути Порошенко - результат будет такой же, как у Порошенко», — написал Пушков.

По его словам, в настоящее время у Зеленского «на руках нет ни одной новой карты».

Он также добавил, что Россия не будет «играть в поддавки» с Зеленским.

Ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предостерег Украину от «политики Порошенко».