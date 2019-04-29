В Кремле прокомментировали слова Зеленского о паспортах РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президентом Украины Владимира Зеленского об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса в Кремле приняли во внимание. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время между Москвой и Киевом идет обмен заявлениями.
«Мы все тщательно фиксируем, принимаем во внимание», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса, после чего заявил, что упрощенный порядок может распространиться на всех жителей страны. В ответ Зеленский заявил, что большинство украинцев не заинтересуются возможностью получения российского паспорта.