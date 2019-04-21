У избирательного участка внезапно умер украинец

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В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает «112 Украина».

В настоящее время подробностей случившегося пока нет.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл на избирательный участок на Украине.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.