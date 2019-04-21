Один избирательный участок не открылся на Украине

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На Украине не открылся один избирательный участок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

По его словам, 680 избирателей лишены возможности отдать свой голос за одного из кандидатов.

Он добавил, что полиция возбудила уголовное дело. На настоящий момент не известно, по какой причине не начал работу избирательный участок.

Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.