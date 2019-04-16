NYT: конгресс проверит финансы Трампа, чтобы найти его связи с Россией

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Демократы палаты представителей конгресса США выдали повестки ряду международных банков с требованием предоставить данные о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках банков с клиентами из России. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких источников, знакомых с ходом расследования.

Отмечается, что повестки поступили в Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America. Представитель Deutsche Bank отметила, что ведет «продуктивный диалог» с членами спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей, которые запросили соответствующую информацию.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что его ведомство не будет передавать копии налоговых деклараций Трампа комитету по методам и средствам палаты представителей конгресса страны.