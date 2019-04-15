«Помпео перепутал должность»: МИД об обвинениях США в адрес России

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В российском МИДе прокомментировали заявления американского госсекретаря Майка Помпео, который обвинил российскую сторону во «вмешательстве» России в дела Венесуэлы без разрешения властей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве сочли его слова неприемлемыми, а также усомнились в том, что он видит возможность для российско-американского диалога при текущем положении дел.

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«Резкая, недружественная, даже агрессивная тональность этих заявлений создает впечатление, что господин Помпео перепутал свою нынешнюю должность», — заметили в ведомстве.

Уточняется, что как дипломат Помпео должен не сжигать мосты, а на международном уровне способствовать поиску консенсуса для решения проблем.

Ранее Помпео заявил, что Россия якобы «вмешалась» в дела Венесуэлы.