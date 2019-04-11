Песков высказался об аресте Ассанжа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю в данный момент известна только информация СМИ о задержании основателя Джулиана Ассанжа в Лондоне, сообщает ТАСС.

В связи с отсутствием официальных сообщений Песков отказался комментировать задержание Ассанжа.

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«Мы, безусловно, надеемся, что все его права буду соблюдены», — добавил Песков.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанжа лишили политического убежища из-за «неоднократных нарушений» международных конвенций и договора о проживании.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

В 2012 году, 19 июня, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, попросив политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.