ПАСЕ впервые призвала Россию сформировать делегацию

ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала российскую сторону сформировать свою делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что всего проголосовал 151 парламентарий, из них 105 – за резолюцию, 30 — против и 16 — воздержались.

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В проекте принятой резолюции указывается, что ПАСЕ «призывает Российскую Федерацию в соответствии с ее уставными обязательствами назначить делегацию в Ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет Организации (Совета Европы), невыполнение которой может привести к приостановке ее прав на представительства в обоих уставных органах, если Комитет министров (иностранных дел - уставной орган Совета Европы) решит применить статью 9 Устава (Совета Европы)».

Также отмечается, что ПАСЕ «призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, с тем чтобы сохранить общеевропейскую миссию Совета Европы и избежать ситуации, в которой крупнейшее государство-член будет вынуждено решить покинуть Организацию со всеми геополитическими последствиями».