СМИ: Нетаньяху вырвал победу у соперника на выборах в Израиле
После подсчета 96% голосов правая партия «Ликуд» израильского премьер-министра Биньямина Нетяньяху с незначительным перевесом опережает оппозиционный центристский блок «Кахоль-Лаван». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на результаты выборов, объявленные TV Channel 12.
Отмечается, что партия Нетаньяху получит 37 мест в кнессете против 36 мест у своих главных оппонентов, возглавляемых Бенни Ганцем.
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При этом, добавили в агентстве, у партии Нетаньяху «сильная позиция» для создания правящей коалиции.
Ранее сообщалось, что партия «Ликуд» получит 38 мест в кнессете.