На представителя Зеленского после эфира напал соратник Порошенко

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Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Олег Барна напал на представителя команды Владимира Зеленского Святослава Юраша после съемок передачи. Об этом сообщает телеканал ZIK.

Как отмечается, после словесной перепалки в коридоре Барна схватил за горло Юраша и порвал ему рубашку.

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Уточняется, что во время эфира обсуждался второй тур президентских выборов, а также предстоящие дебаты между Зеленским и Порошенко.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады в прямом эфире подрался с политологом.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.