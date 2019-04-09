На представителя Зеленского после эфира напал соратник Порошенко
Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Олег Барна напал на представителя команды Владимира Зеленского Святослава Юраша после съемок передачи. Об этом сообщает телеканал ZIK.
Как отмечается, после словесной перепалки в коридоре Барна схватил за горло Юраша и порвал ему рубашку.
Уточняется, что во время эфира обсуждался второй тур президентских выборов, а также предстоящие дебаты между Зеленским и Порошенко.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной Рады в прямом эфире подрался с политологом.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.
Второй тур состоится 21 апреля.