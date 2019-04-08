Лукашенко назвал победителя украинских выборов

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Белорусский лидер Александр Лукашенко спрогнозировал исход украинских выборов. Об этом сообщает Белта.

По мнению Лукашенко, в гонке за президентское кресло победит действующий глава Украины Петр Порошенко.

«Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко», — заявил Лукашенко.

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Также президент Белоруссии отметил, что Порошенко сделать все, чтобы украинцы его поддержали.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский настоял на проведении дебатов с Порошенко 19 апреля.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.