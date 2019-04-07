ЦИК официально назначил второй тур выборов на Украине
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук официально объявила, что второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля, передает РИА «Новости».
«Соответствующее постановление принято», — сказала Слипачук.
Ранее ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура выборов президента страны.
По итогам первого тура выборов президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов. Во второй тур выборов также прошел действующий глава страны Петр Порошенко, его поддержали 15,95%.